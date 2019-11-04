Emre Belözoğlu küfür etti! Taraftarlar ayaklandı

Emre Belözoğlu'nun bir pozisyonda Kayserispor savunmacısı Abdennour'a küfür ettiği görüntülere yansıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. Haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntüler yaşandı. Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlanan rakibi Abdennour’a küfretti. Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay maçın ardından yapılan programda konuya dair bir açıklama yaptı ve "Emre Belözoğlu'nun Aymen Abdennour'a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.