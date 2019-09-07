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  3. Emre Belözoğlu omuzlarda

Emre Belözoğlu omuzlarda

A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alında.

Emre Belözoğlu omuzlarda

A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alında.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından Kaptan Emre Belözoğlu'na büyük destek vardı. 90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül'de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin "Emre" tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu'nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

Emre Belözoğlu omuzlarda

Emre Belözoğlu omuzlarda

Kaynak: İHA

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