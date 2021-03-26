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  3. Emre Belözoğlu Pro lisansı, teknik direktör lisansı var mı? Teknik direktör mü oldu?

Emre Belözoğlu Pro lisansı, teknik direktör lisansı var mı? Teknik direktör mü oldu?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımda teknik sorumlu olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun lisansı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Emre Belözoğlu Pro lisansı, teknik direktör lisansı var mı? Teknik direktör mü oldu? Yedek kulübesinde yer alabilecek mi?

Emre Belözoğlu Pro lisansı, teknik direktör lisansı var mı? Teknik direktör mü oldu?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5, Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde bulunmasının yanı sıra oynanan kötü futbol ve kadro istikrarının sağlanamaması nedeniyle Erol Bulut'la yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Emre Belözoğlu'nun sezonun geri kalanında teknik sorumlu olarak takımın başında yer alacağı ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU PRO LİSANSI, TEKNİK DİREKTÖR LİSANSI VAR MI?  YEDEK KULÜBESİNDE YER ALABİLECEK Mİ?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun A lisansı var. Teknik direktör olarak yedek kulübesinde yer alabilecek ancak statü gereği  PRO lisans sahibi bir antrenörün saha kenarında olması gerekiyor. Bu kişinin de geçtiğimiz dönemde olduğu gibi Tahir Karapınar olması bekleniyor. Öte yandan Emre Belözoğlu 2 hafta boyunca basın toplantılarında konuşabilecek, ancak daha sonra konuşamayacak.

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EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK DİREKTÖR MÜ OLDU?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak değil teknik sorumlu olarak görev yapacak. Kulübün yaptığı yazılı açıklamada," Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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