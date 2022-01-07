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  3. Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

İç transferde Edin Visca ile yolları ayıran Başakşehir, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Boz baykuşlar Beşiktaşlı yıldız ve Galatasaray'ın eski futbolcusunu da gündemine aldı.

Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

Sezona kötü başlayan ancak takımın başına Emre Belözoğlu'nun katılmasıyla birlikte ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'de transfere start verildi. Yaklaşık 10 yıldır kulübün formasını terleten Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferinin ardından kadroya takviye yapmayı planlayan İstanbul ekibi, listesine birçok ismi ekledi. Emre Belözoğlu'nun onayı doğrultusunda transfer rotası şekilleniyor.

ADEM LJAJİC İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Listenin başında bulunan 3 futbolcudan ilkinin Adem Lijajic olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve uzun süredir forma giyemeyen Adem Ljajic'in takımıyla sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek. Bu kapsamda siyah-beyazlı ekiple görüşecek olan Başakşehir yönetimi çok az bir maliyetle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

VİSCA YERİNE EFECAN KARACA

Edin Visca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte o bölgeye bir oyuncu transfer etmek isteyen Başakşehir, yabacı kuralını da göz önünde bulundurarak Türk futbolcu arayışına girdi. Bu kapsamda Alanyaspor'un sağ kanadı Efecan Karaca'yı gündemine alan turuncu-beyazlı ekibin oyuncu ve kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

B PLANI ONYEKURU

Listedeki bir diğer ismin ise bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru olduğu öğrenildi. Şu anda Olympiakos'un formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başlamayı planlayan yönetimin Efecan Karaca ve Alanyaspor'dan gelecek yanıta göre bu transfere ağırlık vereceği kaydedildi. 7 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Emre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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