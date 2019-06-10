Emre belözoğlu'na fırça tutan saygısız o anları anlattı!

İzlanda'da A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu gazetecilerle konuşurken, Belözoğlu'na fırça uzatarak büyük bir gerilime sebep olan Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı. Belçikalı Corentin Siamang (26), İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini açıkladı.

SİAMANG, FACEBOOK'TAN DETAYLARI ANLATTI

Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, tamamen mizah amaçlı bir davranış olduğunu ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirtti.

Corentin Siamang'ın Facebook'ta anlattıkları şu şekilde:

"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi.

Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı! Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı.

Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar 'kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı' kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.

Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!"