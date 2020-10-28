Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi açıklandı!

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olarak açıklanan Emre Belözoğlu'nun imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Ali Koç, "Yeni sportif direktör olarak Emre'yi bugün açıklıyoruz." diyerek Belözoğlu'nun yeni görevini açıkladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Yanımda Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu kim diye sorsak çalıştığı kişiler, futbolcu arkadaşları, ailesi başka şeyler söyler. Ortak noktası Türk futbol tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi. Hangi takımda olursa olsun Fenerbahçe'de, Galatasaray'da Başakşehir'de, dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış, sadece bir takımda değil birçok takımda başarılı olmuş, Türk bayrağını yurtdışında oynarken en iyi şekilde temsil etmiştir."

"EMRE'NİN İLK SÖYLEDİKLERİNDEN BİRİSİ TAKIMDA FUTBOL AKLI OLMAMASIYDI"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Emre Belözoğlu'nun ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Değişik bir transfer sezonu yaşadık. Ağustos ayında başlayan, Ekim ayında biten... Hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup tartıştık. Tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Tabii hepinizin bildiği gibi gerek mali sıkıntılarımız gerek limit sıkıntılarımız çerçevesinde manevra alanımız çok yoktu. UEFA'nın verdiği sattığın kadar alabilirsin kuralı vardı. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz. Bu transfer döneminin yıldızı Emre olmuştur. Bu bir ortak çalışmadır. Emre'nin üstünde durduğu oyuncular vardı, hocamızın üstünde durduğu oyuncular vardı." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 1 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi için 1 yıllık imza atan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Çok mutlu ve gururluyum.

Hem başkanımız hem de Erol hocanın söylediği gibi beni olmadan, biz olduğumuz bir Fenerbahçe'nin içinde olmak istedim. Fenerbahçelilerin sabah mutlu uyanmalarını istiyoruz. Rahmetli İslam Abi'nin dediği gibi Fenerbahçeliler mutluysa tüm Türkiye mutludur. Fenerbahçe taraftarına bunu yaşatmak inşallah nasip olur bize. Kendini Fenerbahçeli hisseden herkese bizlere inanmaları, bizlere güvenmelerine, desteklerine ihtiyacımız var."

Fenerbahçe Kulübü'nün Emre Belözoğlu için bir video yayınladı. İşte o video: