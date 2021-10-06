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  3. Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

Süper Ligde 8 haftada aldığı 6 puanla başarısız bir performans sergileyen Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman yerine genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlanmıştı. Gelir gelmez takımdaki transfer çalışmalarına başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş' ü transfer etmek istiyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

Başakşehir'e gelir gelmez takımdaki eksikleri gidermeye çalışan Emre Belözoğlu, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü transfer etmek isteyen Emre Belözoğlu, sarı lacivertli kulüple temaslara da başladı. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönmede Sinan Gümüş'ü takıma kazandıran Belözoğlu, bu kez de Başakşehir'e transfer etmeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

FENERBAHÇE'YE DE KENDİSİ GETİRMİŞTİ

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün transferi hakkında başkan Göksel Gümüşdağ ile de bir görüşmede bulunduğu ifade edildi. Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'dan onayı alırken Fenerbahçe'nin ise bu transferde zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş'ün de Anadalu takımı yerine Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

20 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2 yıl daha devam edecek olan Sinan Gümüş, sarı-lacivertli kulüple Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maça çıktı. Sinan Gümüş bu karşılaşmalarda 3 gol atarken bir golün de asistini yaptı.

Emre Belözoğlu'nun ilk transfer hedefi belli oldu! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor!

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