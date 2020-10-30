Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Emre Berk Hacıgüzeller Kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Asıl mesleği öğretmen olan Muharrem İnce, 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından adaylığını koymuştu. Muharrem İnce, kısa süre önce siyasi uyuşmazlıklar sebebiyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını açıklamıştı.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle halkın karşısına çıkan İnce: "Bizim başlattığımız hareket parti içi muhalefet hareketi değildir, biz Türkiye’ye yeni bir seçenek sunuyoruz Türkiye’nin barışmaya ve bölüşmeye ihtiyacı var" açıklamasında bulunmuştu. Projede yer alan isimlerden bugüne dek hiç söz etmeyen İnce, yaptığı basın açıklamasında ilk kez bu isimleri açıkladı. Peki listede adı yer alan, Emre Berk Hacıgüzeller kimdir?

EMRE BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

Evli ve Zeynep adında bir kız çocuk babası olan Berk Hacıgüzeller, ailesinin tek çocuğu olarak 8 Kasım 1966 İstanbul’da dünyaya geldi. 54 yaşındaki Hacıgüzeller, mali müşavir ve yöneticilik alanlarında görev yapmaktadır. Eğitim hayatına ilk olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başladı. Hacıgüzeller, sonrasında Yüksek lisans çalışmasını Londra Wesminster Üniversitesi’nde “Uluslararası İşletmecilik” alanında yaptı. Türkiye'ya dönen Berk Hacıgüzeller, Marmara Üniversitesi “Yönetim ve Organizasyon” bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Uluslararası denetim ve danışmanlık üzerine bir şirkette mali tabloların denetimi, yönetim ve iç kontrol danışmanlığı, uluslararası vergi ve Türk vergi sistemi alanlarında görev yaptı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi olan Hacıgüzeller, Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nde halen üst düzey yöneticilik görevine devam etmektedir.

Muharrem İnce, Memleket Hareketine katılan isimleri açıkladı

Hacıgüzeller, aynı zamanda 2012'den bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş.’nin başkanlığına seçilen Fikret Orman‘ın listesinden kulüp yönetimindeki (Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi’nden Sorumlu) görevini sürdürmektedir.