Emre Bol Vitor Pereira'ya ateş kustu! "Hain Pereira, takıma malzemeci bile olamazsın!"

Süper Lig'in 12. haftasında eninde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, bu maçtan da istediği skoru çıkaramadı. Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte gelmeye başlayan puan kayıplarını bir türlü durduramayan sarı lacivertliler, liderin 10 puan gerisinde kalarak zirve yarışından iyice uzaklaştı. Takımın bu gidişatının teknik direktör Vitor Pereira yüzünden kaynaklandığını dile getiren taraftarlar da Portekizli çalıştırıcıyı topa tuttu.

EMRE BOL, PEREİRA'YA ATEŞ KUSTU

"TV100 VAR Odası" adlı programda yorumculuk yapan Fenerbahçeli gazeteci Emre Bol da Vitor Pereira'yı başarısız bulan isimler arasında yer aldı. Birçok kez Ali Koç'a çağrıda bulunan Bol, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması gerektiğini savundu. Sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak sözlerini destekleyen Bol, Vitor Pereira'ya ateş kustu.

"MALZEMECİ BİLE OLAMAZSIN"

Portekizli teknik direktörün takımdan bir an önce gönderilmesini isteyen Bol, Pereira'ya karşı "Bırak Fenerbahçe’ye teknik direktör olmayı, malzemeci bile OLAMAZSIN!" ifadelerini kullandı. Diğer paylaşımlarında da takipçilerine Pereira'nın gitmesi fikrine katılıp katılmadıklarını soran Bol, "sizce Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?" diyerek taraftarların fikirlerine başvurdu.

"RESMEN TAKIMA İHANET EDİYOR"

Fotomaç gazetesindeki köşe yazısında da Vitor Pereira'ya karşı eleştirilerine devam eden Emre Bol "Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!

İnanın kovulmak istiyor! Tabi çok değerli tazminatını da alarak… Bizler de Fenerbahçe'yi daha ne kadar yerin dibine sokabilir diye izliyoruz." ifadelerini kullanarak Portekizli çalıştırıcıyı hainlikle suçladı.