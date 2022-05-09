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Emre Bol'dan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! "Sen İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin!"

Gazeteci Emre Bol TV100 kanalında katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için olay yaratacak ifadelere yer verdi. İmamaoğlu için "İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin" diyen Bol, sinirlerine hakim olamadı.

Gazeteci Emre Bol, TV 100 ekranlarında yayınlanan Var Odası programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için gündem yaratacak açıklamalara yer verdi. Bol, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor sevdasını eleştirirken "Fenerbahçe tribününe gidiyorsun Fenerbahçelisin, Trabzonspor tribününe geliyorsun Trabzonlusun" ifadelerine yer verdi.

Emre Bol'dan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! Sen İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin!

"SEN İSTANBUL'UN BAŞINA GELMİŞ EN KÖTÜ ŞEYSİN"

Emre Bol, canlı yayında Ekrem İmamoğlu için "Fenerbahçe tribününe gidiyorsun Fenerbahçelisin, Trabzonspor tribününe geliyorsun Trabzonlusun. Sen İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin. Sen önce gel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı becer. Ondan sonra bir şeyler yap. Gidiyorsun Rize'de miting..." ifadelerine yer verdi.

 Emre Bol'dan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! Sen İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin!Emre Bol'dan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! Sen İstanbul'un başına gelmiş en kötü şeysin!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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