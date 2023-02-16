Emre Can Donmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Can Donmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Can Donmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Can Donmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Can Donmez 12 Nisan 1999 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Can Donmez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Can Donmez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emre Can Donmez'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Can Donmez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrecandonmz/

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Emre Can Donmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Can Donmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Can Donmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Can Donmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mersin İY

31 Ağu 2018 yılında Tarsus İY

20 Ağu 2019 yılında Kozan Spor FK

3 Ağu 2020 yılında Tarsus İY

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında Altındağ Spor

Emre Can Donmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Can Donmez şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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