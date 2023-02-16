Emre Can Heptazeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Can Heptazeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Can Heptazeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Can Heptazeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Can Heptazeler 20 Şubat 2001 tarihinde Aschaffenburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Can Heptazeler Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIEGA SPORTS yapmaktadır. Emre Can Heptazeler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Can Heptazeler'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Can Heptazeler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrecan_heptazeler/

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Emre Can Heptazeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Can Heptazeler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Can Heptazeler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Can Heptazeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Bayern Alzenau

21 Ekim 2022 yılında Bergama Bld Alt

2 Şubat 2023 yılında Bergama Bld

Emre Can Heptazeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Can Heptazeler şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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