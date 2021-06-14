Emre Çay kimdir, kaç yaşında, nereli? Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'in biyografisi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'in biyografisi | Tartışmalı İl Milli eğitim Müdürü Töre'nin görevden alınmasıyla yerine Emre Çay atandı. Çay hakkında bir çok soru gündeme geldi. İşte Emre Çay kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları.

EMRE ÇAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğan Emre Çay, ilk ve Orta öğrenimini Kırıkkale’de, lise öğrenimini ise Samsun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü´nden mezun olan Çay, Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı.

2007'de İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak mesleğe ilk adımını atan Çay, 2012-2016 yılları arasında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu’nda Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu’nda Okul Müdürü olarak görev yapan Çay, Pervin Tören'in görevden alınmasının ardından yerine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Pervin Töre kimdir, kaç yaşında nereli? Pervin Töre neden görevden alındı?