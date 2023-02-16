Emre Colgecen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Colgecen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Colgecen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Colgecen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Colgecen 11 Ekim 1992 tarihinde Waldshut şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Çölgeçen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Colgecen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Colgecen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Colgecen'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Colgecen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrclgcn3/

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Emre Colgecen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Colgecen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Colgecen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Colgecen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2012 yılında Yeşilovaspor

4 Eylül 2018 yılında Tavşanlı Linyit

4 Mart 2021 yılında B. Yeniçarşı

4 Haziran 2021 yılında Buca Zaferspor

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

8 Eylül 2022 yılında Siirt İÖİ

Emre Colgecen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Colgecen şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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