Emre Çukur, çifte Avrupa şampiyonluğu peşinde

Türk profesyonel boksunun genç yeteneklerinden Emre Çukur, 28 Ekim Cumartesi akşamı Almanya'nın Münih kentinde çifte şampiyonluk için eldiven giyecek. Genç boksör Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) dallarında Avrupa'da şampiyonluk kemeri için mücadele verecek.

Eski dünya şampiyonlardan Levent Çukur'un oğlu Emre Çukur, Avrupa şampiyonu Alman boksör Simon Zachenhuber ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını bildiren sporcunun babası ve menajeri Levent Çukur, "Uzun süreden beri unvan maçına çıkmak için hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi bu fırsatı yakaladık ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Uzun yıllardır bayrağımızı Avrupa'nın göbeğinde dalgalandırıyor ve İstiklal Marşımızı okutmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 28 Ekim akşamı tüm gurbetçileri bu gururu birlikte yaşamak için Münih'e bekliyoruz. Rakibimizi iyi tanıyoruz çünkü daha önce sparring partneri olarak karşı karşıya geldik. Emre, şu an için formunun zirvesinde yer alıyor. Bu maçı kazanacağımıza olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Emre Çukur: "İstersen sana kuaförümün telefonunu vereyim"

Münih'te yapılan basın konferansında ilginç anlar yaşanırken, bugüne kadar profesyonel arenada 23 karşılaşma gerçekleştiren genç yıldız, Alman boksöre, "İstersen sana kuaförümün telefonunu vereyim, en azından bir boksör olarak daha yakışıklı görünürsün" deyince, toplantıda bulunanları güldürdü.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, morallerin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Emre bu maça büyük bir moral ve motivasyonla giriyor. 13 yıldan beri Alanya'da yaşayan başarılı antrenörlerden Ukraynalı Oleksandr Korkh, iki aydır Emre'yi çalıştırmak için Münih'te bulunuyor. İki Avrupa şampiyonluk kemerini tek maçta alacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)