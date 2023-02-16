Emre Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Demir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Demir 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Demir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot & Ball yapmaktadır. Emre Demir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Samsunspor futbol takımında oynamaktadır. Samsunspor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Demir'nin Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Demir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emre_demir10/

Emre Demirboyu ve yaşı kaç

Emre Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emre Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kayserispor Alt

17 Ocak 2019 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

31 Ocak 2023 yılında Fenerbahçe

3 Şubat 2023 yılında Samsunspor

30 Haziran 2023 yılında Fenerbahçe

Emre Demir kimdir

Emre Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Demir şuan Samsunspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kuvayi Milliyespor (-2012), Kayserispor (2012-2019)

Emre Demir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emre Demir nereli

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