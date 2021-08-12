Silahlı saldırıya uğraması sonucu kanlar içinde yerde yatan Emre Erciş'in kim olduğu, neden vurulduğu merak konusu oldu. Durum böyleyken " Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu? " soruları aratılmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

EMRE ERCİŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Emre Erciş, İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli sosyal medya hesaplarında gerek yorum, gerekse haber yazılarını ve videolarını paylaşan bağımsız bir gazetecidir. Zaman zaman siyasiler ve önemli isimler hakkında bulunduğu yorumlar olay olmuştur. Erciş hakkında kişisel bilgilere de ulaşılamamaktadır. Detaylı bilgilere ulaşmamız dahilinde haberimize ekleme yapılacaktır.

EMRE ERCİŞ NEDEN VURULDU?

Erciş, Twitter hesabından Sedat Peker'in eşi ile Aliye Uzun'un ilişkisini gündeme getiren bir Tweet mesajı atmış, Sedat Peker'in de Aliye Uzun'dan ricada bulunarak eşini dergiye kapak yapmasını istediğini yazmıştı. Bu olayın ardından bugün silahlı saldırıya uğraması akıllara o tweeti getirdi. İşte o paylaşımı;