Molde - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiMotorsikletli kuryeler büyük sitelerden şikayetçi!Bikinili pozlarını paylaşan Ece Seçkin'e takipçisi dövmesinde ne yazdığını sordu! Verdiği yanıt olay oldu!Asansör tavanına sıkışan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalıTFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı!Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı! Bacağından yaralandıSamsung Galaxy Z Fold 3 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?Son dakika | Merkez Bankası, Ağustos ayı faiz kararını açıkladı
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?

Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?

Saatler önce silahlı saldırıya uğramasının ardından kim olduğu merak edilen Emre Erciş'in neden vurulduğu da merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu? İşte detaylar...

Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?

Silahlı saldırıya uğraması sonucu kanlar içinde yerde yatan Emre Erciş'in kim olduğu, neden vurulduğu merak konusu oldu. Durum böyleyken " Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu? " soruları aratılmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?

EMRE ERCİŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Emre Erciş, İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli sosyal medya hesaplarında gerek yorum, gerekse haber yazılarını ve videolarını paylaşan bağımsız bir gazetecidir. Zaman zaman siyasiler ve önemli isimler hakkında bulunduğu yorumlar olay olmuştur. Erciş hakkında kişisel bilgilere de ulaşılamamaktadır. Detaylı bilgilere ulaşmamız dahilinde haberimize ekleme yapılacaktır.

EMRE ERCİŞ NEDEN VURULDU?

Erciş, Twitter hesabından Sedat Peker'in eşi ile Aliye Uzun'un ilişkisini gündeme getiren bir Tweet mesajı atmış, Sedat Peker'in de Aliye Uzun'dan ricada bulunarak eşini dergiye kapak yapmasını istediğini yazmıştı. Bu olayın ardından bugün silahlı saldırıya uğraması akıllara o tweeti getirdi. İşte o paylaşımı;

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT