Emre Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Eser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Eser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Eser 9 Aralık 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Eser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Eser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Eser'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Eser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Eser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emre Eser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Eser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2015 yılında Karabükspor U21

18 Nisan 2018 yılında Karabükspor

28 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

12 Ocak 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2022 yılında İskenderunspor

23 Temmuz 2022 yılında 23 Elazığ FK

Emre Eser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Eser şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Günyamac (2007-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.