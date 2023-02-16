Emre Firtina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Firtina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Firtina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Firtina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Firtina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Firtina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Firtina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Firtina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Firtina 10 Temmuz 1996 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Fırtına şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Firtina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Firtina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Firtina'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Firtina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/firtinaemre17/

Emre Firtinaboyu ve yaşı kaç

Emre Firtina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Firtina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Firtina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Firtina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2013 yılında Kızılcabölük

12 Ocak 2017 yılında Tekirdağspor

5 Eylül 2017 yılında 12 Bingöl Spor

1 Ağu 2018 yılında Gebzespor

14 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

6 Ocak 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

10 Eylül 2020 yılında Isparta 32 Spor

16 Temmuz 2021 yılında Çarşambaspor

25 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Emre Firtina kimdir

Emre Firtina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Firtina şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gezspor

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Emre Firtina nereli

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