Emre Gemici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Gemici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Gemici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Gemici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Gemici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Gemici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Gemici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Gemici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Gemici 13 Şubat 1994 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Gemici Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ibrahim Gurur Karayilan yapmaktadır. Emre Gemici, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Gemici'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Gemiciboyu ve yaşı kaç

Emre Gemici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Gemici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Gemici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Gemici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2010 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2011 yılında Galatasaray U18

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U21

27 Ağu 2013 yılında Kayseri Şeker

22 Ocak 2015 yılında Niğde Belediye

28 Ağu 2015 yılında Orduspor

11 Ocak 2017 yılında Muğlaspor

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

25 Ocak 2019 yılında Pazarspor

30 Haziran 2019 yılında Y. Çorumspor

1 Ağu 2019 yılında Nevşehir Bld

10 Ağu 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

1 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

1 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

Emre Gemici kimdir

Emre Gemici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Gemici şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orduspor, CFS Bagcilar Spor

Emre Gemici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U15 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emre Gemici nereli

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