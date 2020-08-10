Emre Gönlüşen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı!
Spor spikeri Emre Gönlüşen, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gönlüşen’in cenazesi Adana'da Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Dün uzun süredir verdiği kanser mücadelesini kaybeden Spor spikeri Emre Gönlüşen, bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra kent protokolü, çalışma arkadaşları, ailesi, Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katılımıyla Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45
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