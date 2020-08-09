Spor spikeri Emre Gönlüşen uzun zamandır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Kariyeri boyunca pek çok kanalda görev alan ünlü spiker Ercan Taner ile aynı masada mesai arkadaşı oldu. Peki Emre Gönlüşen kimdir? Ne kanseri? Kaç yaşında neden öldü?

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

EMRE GÖNLÜŞEN NE KANSERİ? KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Uzun süredir kolon kanser tedavisi gören 42 yaşındaki spikerin ölüm haberi, sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu.