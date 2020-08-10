Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavisini gördüğü kolon kanserini yenemeyen Emre Gönlüşen, hayatını kaybetmişti. Birçok spor kanalında görev almış olan sevilen isim Emre Gönlüşen'in cenazesine yoğun katılım gerçekleşti. Yaklaşık 1 aydır hastanede yoğun tedavi altında olan Gönlüşen, geçtiğimiz gün vefat etti.

Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Vefatının ardından tüm spor camiasını yasa boğan genç spiker, kanser tedavisi gördüğü dönemde bile mesleğini yarıda bırakmayarak gönüllerde taht kurmuştu.

Emre Gönlüşen için Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor camiasından isimler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Gönlüşen'in naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi.

Cenazede bazı taraftarlar tarafından Gönlüşen'in tabutunun üzerine Adanaspor forması ve atkısı konuldu.

Birçok futbolsever sosyal medyada Süper Lig 2020-21 sezonuna Emre Gönlüşen ismi verilsin diyerek kampanya başlatmıştı. Konu hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüğünü iddia eden İbrahim Seten, Özdemir'in, “Başımız sağolsun. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getireceğim. Ben sıcak bakıyorum” ifadelerini kullandığını belirtmişti.

EMRE GÖNLÜŞEN'İN CENAZESİNDEN GÖRÜNTÜLER