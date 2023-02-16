Emre Hurcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Hurcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Hurcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Hurcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Hurcan 4 Mayıs 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Gürsel Hürcan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Hurcan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Semih Usta yapmaktadır. Emre Hurcan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Hurcan'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Hurcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrehurcan37/

Emre Hurcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Hurcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Hurcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Hurcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kasımpaşa U19

22 Ağu 2021 yılında Adıyaman FK

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa U19

27 Ağu 2022 yılında Edirnespor

Emre Hurcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Hurcan şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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