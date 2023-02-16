Emre Karaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Karaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Karaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Karaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Karaal 15 Ocak 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Metin Emre Karaal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Karaal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emre Karaal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Karaal'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Karaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Karaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Karaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Karaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Başakşehir U19

27 Kasım 2021 yılında Başakşehir

22 Temmuz 2022 yılında Sarıyer

4 Ocak 2023 yılında Başakşehir

12 Ocak 2023 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir

Emre Karaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Karaal şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emre Karaal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Basaksehir (2013-2021)

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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