Emre Karadag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Karadag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Karadag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Karadag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Karadag 5 Ekim 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Karadağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Karadag Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Karadag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Karadag'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Karadag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Karadag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Karadag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Karadag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2007 yılında Kuşadası Alt

10 Ağu 2007 yılında Büyükşehir U21

29 Ağu 2008 yılında Bilinmiyor

2 Şubat 2009 yılında A. Üsküdar 1908

15 Ağu 2009 yılında Sivasspor

17 Eylül 2009 yılında A. Üsküdar 1908

24 Eylül 2009 yılında Bilinmiyor

22 Eylül 2010 yılında Bakırköyspor

14 Eylül 2011 yılında Karagümrük

20 Eylül 2012 yılında Gönen Belediye

15 Şubat 2013 yılında B. Güneşli

21 Ağu 2013 yılında Tuna Spor

19 Eylül 2013 yılında Yenibosna

13 Şubat 2014 yılında Velimeşe Bld

5 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

10 Ağu 2020 yılında Şile Yıldızspor

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

12 Ocak 2022 yılında Erbaaspor

12 Ocak 2022 yılında Şile Yıldızspor

26 Ağu 2022 yılında Büyük Anadolu

12 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Emre Karadag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Karadag şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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