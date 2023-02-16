Emre Kars kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Kars Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Kars adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Kars Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Kars 13 Mart 1998 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Kars Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Kars, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Kars'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Kars Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Kars isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Kars Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Kars futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2012 yılında Sakaryaspor Alt

23 Ağu 2017 yılında Tekirdağspor

30 Temmuz 2018 yılında Turgutluspor

17 Ocak 2019 yılında E. Erokspor

27 Ağu 2019 yılında Batman Petrol

7 Eylül 2021 yılında Nevşehir Bld

25 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Emre Kars Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Kars şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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