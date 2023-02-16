Emre Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Kartal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Kartal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Kartal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Kartal 12 Mart 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Emre Kartal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Kartal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Kartal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Kartal'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Kartal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Kartal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Kartal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Kartal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CFC Hertha 06

25 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Emre Kartal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Kartal şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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