Emre Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emre Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emre Kaya 21 Ocak 2005 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emre Kaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Kaya'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Emre Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/e.kayaa10
Emre Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emre Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2020 yılında Ümraniye U19
9 Ağustos 2022 yılında Beşiktaş U19
Emre Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emre Kaya şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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