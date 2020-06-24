Emre Kılınç kimdir? Kaç yaşında? Emre Kılınç Galatasaray | Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş'ın Emre Kılınç'a yaptığı Fenerbahçe teklifine Emre Kılınç, "Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Galatasaray'a gideceğim" şeklinde yanıt verdi. Bu haberin ardından Emre Kılınç, Emre Kılınç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Emre Kılınç Galatasaray | Fenerbahçe başlıklarıyla sıkça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detaylara haberimizde yer verdik.

EMRE KILINÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Emre Kılınç, futbol kariyerine ilk olarak 2007 yılında Sakarya Akademispor’da başladı. İlk sezonunda çok fazla forma şansı yakalayamasa da, ikinci sezonunda takımın etkili oyuncuları arasında yer aldı. Gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında Boluspor’un alt yapısına katıldı. Bir sezon da Boluspor’da genç takımlarda yer alan Emre Kılınç, teknik ekip tarafından beğenilerek A takıma yükseltildi. Boluspor’da profesyonel olan Emre Kılınç, ilk maçına 2011-2012 sezonunda çıktı ve o sezon boyunca takımda 5 maçta sahne aldı.

2012-2013 sezonunda takımla olan uyumunu arttırdı ve daha fazla forma şansı yakalayarak performansını gösterme şansını yakaladı. 2013-2014 sezonunda ise artık takımın etkili oyuncuları arasında gösterilirken, sezon boyunca 31 maçta yer alıp 3 kez fileleri havalandırdı. Birçok kulüpten transfer teklifi alsa da kendisini burada geliştirmek isteyen Emre Kılınç, 2014-2015 sezonunda da Boluspor ile yoluna devam edip 32 maçta yer aldı ve 11 gol attı. 2015-2016 sezonuna girerken kariyerine Boluspor’da devam etmektedir.

EMRE KILINÇ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre Kılınç, milli takım formasını kariyerinde ilk kez 2012 yılında Türkiye U-19 kadrosuna davet edilerek giydi ve burada 2 maçta yer aldı. 2014 yılında ise Türkiye U-20 takımına davet edildi. Bu takımla da 3 kez maçlarda sahne aldı. Aynı yıl içerisinde Türkiye U-21 kadrosuna da davet edildi ve burada da kariyeri boyunca 2 maça çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ NE DEDİ?

Ocak ayında Galatasaray'ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL'lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 58 milyon TL'lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı. Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi.

EMRE KILINÇ NE CEVAP VERDİ?

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan'ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapattı.