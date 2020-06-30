Emre Kılınç'ın menajeri konuştu!

Bu sezon Sivasspor'un iki yıldızına da talep olan Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinde hüsrana uğramıştı. Sezon boyunca Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı.

Sezon boyunca Galatasaray'ın transfer etmek istediği bir diğer isim olan Emre Kılınç ile dört senelik bir sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

"İSTANBUL'DA BİR KULÜPTE OYNAYACAK"

Radyaspor'da bir programa konuk olan Emre Kılınç'ın menajeri William D'avilla, "Emre Kılınç kesin olarak İstanbul'da bir kulüpte oynayacak. Biz bir karar verdik ancak bunu maçlar bitince açıklayacağız." şeklinde konuştu.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu.

1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 mücadelede 7 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.