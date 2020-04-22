Emre Kılınç'tan bomba açıklama! Sinyali verdi

Haldun Domaç'ın Youtube kanalı için özel açıklamalarda bulunan Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olduğunu büyük ölçüde açıkladı.

İşte Emre Kılınç'ın yaptığı açıklamalar;

Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim.

Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum. Para ve kiralık oyuncular vardı, herhalde ondan olmadı. Başkanımız da üstüne ekstra para istemiş herhalde son anda. Son anda başkan vazgeçti.

O zamanlar Sneijder ve Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.

"ŞU AN TRANSFER OLACAĞIM TAKIMI NET AÇIKLAYAMAM, ETİK OLMAZ"

Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir. Her insanın bir çocukluk hayali var. Şu an transfer olacağım takımı net açıklayamam, etik olarak doğru olmaz.

Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.

"EMRE, GELECEK SEZON SİVAS'TA FORMA GİYMEYECEK"

Emre Kılınç’ın menajeri Yücel Özbudak ise, "Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre gelecek sezon Sivas’ta forma giymeyecek." dedi.