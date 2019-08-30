Emre Kongar, İzmitliler’le buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Toplum Bilimci Prof. Dr. Emre Kongar "Tarihimizle Yüzleşmek" adlı paneliyle İzmitlilerle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Toplum Bilimci Prof. Dr. Emre Kongar "Tarihimizle Yüzleşmek" adlı paneliyle Seka Park'ta İzmitlilerle bir araya geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök'ün de katıldığı panelin ardından Kongar, İzmitliler için kitaplarını imzaladı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Emre Kongar, "26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruzu anlamak için Osmanlı'nın nasıl çöktüğünü bilmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919'da Samsun'a oradaki milliyetçileri bastırmak için gönderilmiştir fakat Atatürk Samsun'a giderek ülkeyi kurtarma mücadelesine girmiştir" ifadelerinde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı'nın çöktüğü yerden alıp dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek endüstriyel gelişimi sağladı. Çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmek hedefiyle silah arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu" dedi.

Panelin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında Sayın Prof. Dr. Emre Kongar'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek kendisine plaket takdim etti.

Öte yandan Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Nikomedia Halk Dansları Topluğu tarafından sahnelenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seka Park'ta sahne alan 36 kişilik ekbi izleyenler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan sahne gösterisi sonrasında Nikomedia Halk Dansları Topluluğu ekibi geleneksel halk oyunlarını sergiledi. Halk oyunu ekibinin performansı büyük beğeni toplarken vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA