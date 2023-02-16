Emre Koskor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Koskor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Koskor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Koskor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Koskor 11 Ocak 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Koskor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Koskor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Koskor'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emre Koskor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Koskor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Koskor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Koskor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

8 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

Emre Koskor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Koskor şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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