Emre Mor Celta Vigo'daki ilk maçında 29. dakikada sakatlandı

Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor, takımının sezon öncesi ilk hazırlık maçında gol attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesinde Celta Vigo, Oviedo'ya karşı oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden Emre Mor, geri döndüğü Celta Vigo'da ilk maçında göz doldurdu.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atan Emre, 29. dakikada sakatlandı.

Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Oscar Garcia Valora, Emre'nin sahada kaldığı süre boyunca çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Eğer 90 dakika veya sezon boyunca 20 maç böyle oynarsa, kalır mı gider mi diye bir tartışma olmaz." dedi.

Valora, "Emre'nin maçtaki performansını beğendim. Sadece topla oynaması değil, bunu zaten iyi yapan bir futbolcu olduğunu biliyoruz, aynı zamanda 2-3 pozisyonda defansif anlamda da takıma yardım etti. Eğer burada kalmak istiyorsa izlemesi gereken yol budur." açıklamasında bulundu.

İspanyol basını da, Emre'nin "sahada kaldığı sürede çok iyi maç çıkardığını ve mükemmel bir gol attığını" yazdı.

Diğer yandan Celta'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk hazırlık maçında yedekten oyuna girdi.

Emre Mor Kimdir?

Emre MorDoğum YeriDanimarkaDoğum Tarihi24.7.1997 - 0.0.024 Temmuz 1997 yılında Brønshøj, Danimarka‘da Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba Ersoy Mor, Kopenhag‘da restoran işletiyor.

Futbol kariyerine Danimarka’nın Lyngby FK takımında başladı. 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kaldı. Bonservissiz olarak Danimarka’nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımı ile anlaştı.

2015 yılında Nordsjælland ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 2016 sezonunda 13 maça çıkıp 2 gol attı. 2016 ‘da Borussia Dortmund'a transfer oldu ancak Alman devinde isteneni veremeyince 2017’de 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transferi gerçekleşti. Türk Milli Takımı forması ile toplamda 22 maça çıktı. Ayrıca, Fatih Terim tarafından A Milli Takım’ın EURO 2016‘ya gidecek kadroya da seçildi.

Emre Mor, altyapı olarak; 2001-2006 yıllarında Brønshøj Boldklub’da, 2006-2015 yıllarında Lyngby BK’de, 2015-2016 yıllarında FC Nordsjælland takımında oynadıktan sonra yine ilk kez profesyonel olarak 2016 yılında FC Nordsjælland takımıyla sahaya çıktı. Ardından sırasıyla; 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund’da ve son olarak Celta Vigo’da top koşturuyor.

Celta de Vigo takımı

Celta de Vigo İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin takımıdır. 1923'te kurulan takım 2004-05 sezonunda tekrar La Liga'ya yükselmiştir. Takım maçlarını 51,800 kişilik Balaidos Stadı'nda oynamaktadır.Taraftarları kuzeydeki komşu kent La Coruna takımı RC Deportivo ile ezeli rekabet halindedir.Deportivolulara hakaret amaçlı taktıkları "El Turco" ismi karşı takım taraftarlarınca kabul görmüş ve "Evet, Türk gibi güçlüyüz!" şeklinde cevap bulmuştur. Aynı şekilde RC Deportivolular da Celta Vigo taraftarlarını "Portekiz hayranı" olmakla itham ederler. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupasında Fenerbahçe'nin de oldugu gruptan çıkarak 3. tur maçlarını oynamaya hak kazanmıştır.