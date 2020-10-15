Emre Mor, eski günlerine geri döndü: Takım arkadaşı değişimin sırrını anlattı!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da forma giyen genç yıldız Emre Mor, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı veremeyerek eski takımına geri dönmüştü. La Liga'da bu sezona oldukça formda başlayan Emre Mor, 5 maçın tamamında forma giymeyi başardı. Galatasaray ve Olympiakos'ta geçirdiği kiralık sezonların ardından tekrar övgü toplamaya başlayan Emre Mor'un değişimindeki sırrı, takım arkadaşı Denis Suarez anlattı. Eski Barcelonalı yıldız oyuncu Denis Suarez, saha içinde Emre Mor ile oynarken kendisini sahada rahat hissettiğini söyledi.

"EMRE MOR ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Suarez, 23 yaşındaki takım arkadaşının aslen zihinsel bir dönüşüm içerisine girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Emre Mor önemli bir oyuncu. Çok iyi bir futbolcu. Bu sezon şu ana kadar tüm maçlarda forma giydi. Oynadığı maçlarda da iyi işler yaptı ve bizim için önemli bir isimdi. Birçok farklı şeyin farkına vardı ve değişti. Özellikle zihniyeti değişti. Onunla birlikte oynarken sahada kendimi rahat hissediyorum."

Emre Mor'un daha üst düzey seviyede oynayacağını dile getiren Suarez, "Emre, futbolunda belli bir standardı tutturmayı başardı. Şu ana kadar hep belli bir seviyede geldi. Bence bundan sonra kendisini daha da geliştirebilecek, daha üst düzey futbol oynayacak potansiyele de sahip. Celta Vigo’ya şu ana kadar ciddi oranda katkı yapan bir futbolcu ve bundan sonra daha da fazla katkı sağlayacak bir isim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.