Emre Mor Galatasaray'ı bırakamıyor!

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Celta Vigo'ya kiraladığı genç yıldız beklentileri karşılayamamıştı. Celta Vigo'dan sonra Olympiacos yolunu tutan Emre Mor, orada da beklenileni veremedi.

Sezonun ikinci yarısını Yunanistan'da Olympiacos kadrosunda geçiren Emre Mor, bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo'ya dönmeye hazırlanırken aklının hala Galatasaray'da olduğu belirtildi.

AKLI HALA GALATASARAY'DA

Yunanistan kaynaklı haberlere göre, Emre Mor yeni sezonda Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti. Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, devre arasında Olympiacos'a kiralanmıştı. Yunanistan ekibinde de beklentileri karşılayamayan Emre, sadece 2 kupa maçında forma giyebilmişti.