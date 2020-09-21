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Emre Mor, Göztepe'ye kiralanıyor!

Süper Lig'de sezona iki haftada 4 puan alarak giriş yapan Göztepe, Emre Mor'u kiralamak istiyor.

Emre Mor, Göztepe'ye kiralanıyor!

Türk futbolunun yaramaz çocuğu Emre Mor, bir kez daha Süper Lig'e dönüyor. 2020-2021 futbol sezonuna Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarından çıkardığı 4 puan ile giren Göztepe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ancak bekleneni veremeyen Emre, sezon sonu itibarıyla kulübü Celta Vigo'ya dönmüştü. 

İspanya'da hazırlık maçlarıyla birlikte sezona oldukça iyi başlayan genç oyuncu, tekrar çıkışa geçmek için çalışıyor. Celta Vigo'da iyi bir performans ortaya koyan Emre Mor için şu anda karar aşamasında olan İspanyol kulübü, milli futbolcuyu bu sezon takımda tutmayı planlıyor.

Emre Mor, Göztepe'ye kiralanıyor!

SON KARARI EMRE MOR VERECEK

Halil Akbunar'a alternatif yaratmak için arayışta olan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da Emre Mor transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Danimarka doğumlu olan gurbetçi futbolcu Emre, Nordsjaelland'daki performan-performansıyla dikkat çekerken Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 92 maçta forma giyen Emre, 4 gol atarak 7 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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