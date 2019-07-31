Emre Mor, İstanbul'a geldi
Portekiz'in Porto kentinden kalkan uçakla saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na ayak basan Emre Mor, sarı kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Portekiz'in Porto kentinden kalkan uçakla saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na ayak basan Emre Mor, sarı kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Görüşmelere başlandığı borsaya bildirilen Emre Mor'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına katılması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Emre Mor'un havalimanından görüntüleri
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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