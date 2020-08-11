Emre Mor kulüp arıyor

Galatasaray'a Fatih Terim'in isteğiyle geçen sezonun başında gelen Emre Mor, sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği süre boyunca bekleneni verememişti. Kulübü Celta Vigo'ya geri dönen Mor, yeni sezon hazırlık kadrosuna dahil edilmedi. Takımın sportif direktörü Felipe Minambres'in sezonu kiralık olarak Olympiacos'ta geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusuna kulüp aradığı öğrenildi.

La Liga'da sezonun sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan kulüpler, bir bir antrenman sahasına iniyor. Geçen sezon küme düşmekten kurtulan Celta Vigo, yeni sezon hazırlıklarına başlarken Emre Mor'u kamp kadrosuna dahil etmedi.

EMRE MOR İÇİN KULÜP ARANIYOR

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, sözleşmesi süren futbolcu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ GERİLEDİ

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon euro bedel ödenmişti. Emre'nin güncel piyasa değeri ise 800 bin euroya kadar düştü.

EMRE MOR'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 17 maça çıkan Emre Mor, gol veya asist katkısında bulunamadı. Toplamda 592 dakika sahada kalan Emre, taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.