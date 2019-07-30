Emre Mor transferi açıklandı!

Galatasaray resmen Emre Mor'u kaptı!

Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurdu.

Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.

Emre Mor Kimdir?

animarka'da (Brønshøj) 24 Temmuz 1997 yılında doğan Emre Mor, FC Nordsjaelland U19 takımı formasını giyiyordu. Performansı ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Danimarka'nın Lyngby FK takımında futbol yaşantısına başlayan oyuncu hızı, rahat adam eksiltmesi ve şutları ile dikkat çekiyor. Babası Türk, annesiyse Makedonya'lıdır. Babası aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabası'ndandır.

Emre Mor kimdir | Emre Mor nereli?

Boyu 1.68 olan oyuncu sağ kanatta oynamaktadır. Lyngby ve Nordsjaell takımlarında oynadıktan sonra Dortmund'a transfer olmuştur.

28 Kasım 2015'de oynanan FC Nordsjælland - Randers maçının 84. dakikasında oyuna girip profesyonel kariyerine başlamıştır. Sonraki lig maçında ise Brondby karşısında ilk 11'de forma giyme şansı bulan Emre Mor, iyi bir maç çıkararak kendisini kanıtlamayı başardı.

2013'dan beri Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında mücadele eden futbolcu, milli forma ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol attı. Milli Takım tercihini 2016 yılında Türkiye'den yana kullanmış ve ilk kez Karadağ maçında oynamıştır. Emre Mor'un Milli Takımı'mızı seçmesi için Fatih Terim sık sık babası ile görüşmüş ve babasının imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır. 17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş’ten almıştır.

2013 yılında bir antrenman sırasında ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı korkusuyla kendisine çok daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir.

Emre Mor Nerede Oynuyor?

07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile 53 milyon TL karşılığında transferinin gerçekleşti.

Milli oyuncumuz UEFA'nın 'EURO 2016'da genç yıldız aday listesinde yer aldı.

Danimarka'nın tabloid gazetelerinden B.T, Nordsjaelland’in Emre Mor'u 90 milyon Danimarka kronu'na yakın bir rakama sattığın ve sözleşmede yer alan maddelerle bu rakamın yükselebileceğini yazdı. Dünyaca ünlü İbrahimovic'in Malmö'den Ajax'a giderken 72 milyon Kron bonservis ücreti ödendiği; Emre Mor’un aldığı para ile Danimarka'da dünyaca ünlü bu futbolcuyu geçtiği ifade edildi.

Emre Mor, bu yıl Euro 2016'da en çok konuşulan genç oyuncular arasında yer alacağa benziyor. Dortmund Dünya Kupası başlamadan transferi gerçekleştirerek çok faydalı bir iş yaptı.