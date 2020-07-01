Emre Mor yeniden İstanbul'da!

Sezon başında İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak kiralık olarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Olympiakos'da da beklenileni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri döndü.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu bildiren Emre Mor'un Fatih Terim ile görüşmek için geldiği söylendi.