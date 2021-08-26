Emre Mor yeniden Türkiye'de oynayacak! Fatih Karagümrük resmen açıkladı!

İspanyol ekibi Celta Vigo ile sözleşmesi devam eden Milli futbolcu Emre Mor'un burada mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyordu. Türkiye'den de birçok takıma transfer haberleri çıkan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merakla beklenirken, Fatih Karagümrük takımı yaptığı paylaşımla Milli oyuncunun transferini resmen duyurdu.

Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini duyurduğu paylaşımlarda:

"HOŞ GELDİN EMRE MOR. Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık. Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

?HOŞ GELDİN EMRE MOR.



Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.?⚫️ https://t.co/wlgVtBwzQA pic.twitter.com/5syW9emVxC — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 26, 2021

Geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da geçiren Milli futbolcu, çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Emre Mor, bu sene ise Fatih Karagümrükspor'un başarısı için ter dökecek.

Fatih Karagümrükspor transferi paylaştığı bu video ile açıkladı: