Emre Okur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Okur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Okur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Okur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Okur 1 Ocak 1984 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Okur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Okur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Okur'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Okur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmreOkur41

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http://www.instagram.com/emreokur.41/

Emre Okur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Okur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Okur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Okur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Kocaelispor U21

28 Ağu 2003 yılında Gölcükspor

21 Ağu 2007 yılında Akhisar Belediye

6 Ocak 2012 yılında Tavşanlı Linyit

3 Temmuz 2013 yılında Fethiyespor

16 Mart 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında İnegölspor

10 Temmuz 2017 yılında Pendikspor

17 Ocak 2018 yılında Çorum Belediye

3 Ağu 2018 yılında Kahramanmaraş

31 Ocak 2019 yılında Kemerspor 2003

8 Temmuz 2019 yılında Karaköprü Bld

25 Ocak 2021 yılında Muğlaspor

25 Ağu 2021 yılında Kahta 02 Spor

25 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Emre Okur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Okur şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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