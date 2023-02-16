Emre Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Ozer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Ozer 29 Mart 1997 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Ozer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Ozer'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Ozerboyu ve yaşı kaç

Emre Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2011 yılında Hacettepe Alt

31 Ağu 2012 yılında Ankaragücü Alt

1 Eylül 2015 yılında Aksaray 1989

26 Ağu 2016 yılında 68 Aksaray Bld

1 Ağu 2017 yılında Kozan Belediye

18 Ocak 2019 yılında Payasspor

15 Eylül 2020 yılında Siirt İÖİ

6 Ağu 2021 yılında Menemenspor

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Emre Ozer kimdir

Emre Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Ozer şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Emre Ozer nereli

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