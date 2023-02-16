Emre Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Pehlivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Pehlivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Pehlivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Pehlivan 6 Ocak 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Pehlivan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Pehlivan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Pehlivan'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Pehlivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Pehlivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Pehlivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Pehlivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Konyaspor U19

26 Ekim 2020 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2021 yılında Konyaspor U19

1 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor U19

Emre Pehlivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Pehlivan şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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