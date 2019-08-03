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Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.

Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.

Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında milli takım sporcularından Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Yüzme Federasyonu, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Emre Sakçı'yı ve antrenörü Türker Oktay'ı tebrik etti.

Kaynak: İHA

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