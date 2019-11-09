Emre Taşdemir’den asist

Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir, Gaziantep FK karşısında bu sezonki ilk asistini yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gaziantep FK maçında Yuto Nagamoto'nun yerine görev verdiği Emre Taşdemir karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi. Emre müsabakanın 43. dakikasında da Sofiane Feghouli'nin golünde pası veren isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk asistini yaptı.

Emre Taşdemir bu sezon daha önce de Sivasspor maçında görev almıştı. Mücadele 11'de başlayan Emre 90 dakika forma giydi.

Kaynak: İHA