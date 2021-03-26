Kara Melek, Koçum Benim gibi klasikleşmiş dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Emre Törün'ün hayatı vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Emre Törün kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?İşte detaylar...

EMRE TÖRÜN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında dünyaya gelen Törün aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Ünlü oyuncu 1996 yılından itibaren oyunculuk sektörünün içerisinde yer alırken pek çok yapımda da rol almıştır. İlk olarak Kara Melek dizisiyle kamera karşısına geçmiştir.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2020 – Arka Sokaklar (Civan)

2016 – Frontier (Greg Bryk Seslendirmesi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nevzat Çankırılı)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Savcı)

2013 – Güneşi Beklerken (Mehmet Varol)

2012 – Bulutların Ötesi (Nusret)

2008 – Pepee (Baba seslendirme)

2006 – Doktorlar (Savcı)

2005 – Beşinci Boyut (Murat/Mesut)

2004 – Büyük Umutlar (Cevat)

2004 – Büyük Buluşma

2003 – Umutların Ötesi

2003 – Hayat A.Ş.

2002 – Çocuklar Duymasın

2002 – Koçum Benim

2000 – Ona Bakma Bana Bak

1998 – Şeytanın Gözyaşları (Tolga)

1996 - Kara Melek