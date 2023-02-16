Emre Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Tosun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Tosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Tosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Tosun 11 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Tosun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Tosun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Tosun'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Tosun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emretosun5/

Emre Tosunboyu ve yaşı kaç

Emre Tosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Tosun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Tosun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Tosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U21

1 Şubat 2016 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2017 yılında Galatasaray U21

23 Ağu 2017 yılında Diyarbekir Spor

10 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

16 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

Emre Tosun kimdir

Emre Tosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Tosun şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atestuglaspor (2008-2011), Istanbul Artvinspor (2011-2012), Galatasaray SK (2012-2014)

Emre Tosun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emre Tosun nereli

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