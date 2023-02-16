Emre Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Tosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Tosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Tosun 11 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Tosun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Tosun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Tosun'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Tosun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emretosun5/

Emre Tosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Tosun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Tosun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Tosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U21

1 Şubat 2016 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2017 yılında Galatasaray U21

23 Ağu 2017 yılında Diyarbekir Spor

10 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

16 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

Emre Tosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Tosun şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emre Tosun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atestuglaspor (2008-2011), Istanbul Artvinspor (2011-2012), Galatasaray SK (2012-2014)

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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